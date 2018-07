2001. aasta 9. detsembril helistab häirekeskusesse kirjanik ja kolumnist ­Michael Peterson. Kell on 2.41 öösel. Afektiseisundis mees seletab päästekorraldajale, et tuli õuest tuppa ja leidis oma abikaasa Kathleeni trepimademelt. Naine on trepist alla kukkunud, raskesti viga saanud, aga hingab veel. Vähemalt Peterson väidab nii.