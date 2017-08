NÄDALA RAAMAT: Andrei Ivanovi Kopenhaageni kessoontõbi

Andrei Ivanov on üks olulisemaid Eestis tegutsevaid kirjanikke. Kas ta on ka eesti kirjanik, on vaidlusalune küsimus, aga see pole ka oluline. Ta elab Tallinnas, töötab Tallinnas, tema teostes peegelduvad meie kohalikud olud ja pinged ja tema teosed ilmuvad kiiresti eesti keeles. Viiekümnendale eluaastale läheneva Ivanovi opus magnum on neljaosaline romaanisari „Hanumani teekond Lollandile“ (eesti k 2012), „Bizarre“ (2014), „Kuutõbise pihtimus“ (2015) ja nüüd „Batüskaaf“. Kaudselt võiks sellesse sarja lisada veel 2010. aastal eesti keeles ilmunud jutustuse „Minu Taani onuke“.