NÄDALA FILMID | „Ohtlik ema“ ja „Sind polnud kunagi siin“

Ana Urushadze debüüt „Ohtlik ema“ räägib keskealisest Mananast, kes on korralik pereema. Samal ajal on tal sügav tung kirjutada, ja kirjutada seejuures teksti, mis on vägivaldne, sünge, isegi pornograafiline. Patroniseeriv mees ja murelikud lapsed panevad tekstile tule otsa, aga käsikirjad ju teatavasti ei põle ja naine jätkab - isegi mitte niivõrd jonnist, vaid seepärast, et ta muudmoodi ei saa.