Nädala filmid: John Boormani kolm hitti

Arvestades kinodes möirgavat kitšipidu pealkirjaga „Kuningas Arthur: Mõõga legend“ ning poliitikas möllavat populismi, on tänaseks 84aastase briti lavastaja John Boormani filmid, mis tegelevad muu hulgas selliste teemadega nagu rahvuslus, sõjaoht ja klassikokkupõrked, sama päevakajalised kui mehe hiilgeajal 1970ndatel. Kinos Artis tuleb sel nädalal näitamisele kolm vanameistri kõige kuulsamat teost.

Just mainitud Guy Ritchie Cameloti-legendi tõlgendust on põnev Boormani 1981. aastal valminud „Excaliburiga“ kõrvutada, et näha, kuidas kino on kolme kümnendi jooksul muutunud.