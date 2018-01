Nädala filmid: Intellektuaalide ja maameeste kirglikud armulood

You can never win or lose

if you don’t run the race

The Psychedelic Furs

On ootamatu kokkusattumus, et kaks viimase aja kõige märkimisväärsemat n-ö geifilmi linastuvad meie kinodes samal ajal. Francis Lee debüüti „Õnnistatud maa“, mis jutustab külmal kõledal Põhja-Inglismaal aset leidva armastusloo noorest taluperemehest Johnnyst ning Rumeenia võõrtöölisest ­Gheorghe’ist, on juba pärjatud hulga auhindadega. ­Kolmele Kuld­gloobusele kandideerinud „­Kutsu mind oma nimega“ Itaalia režissöörilt Luca ­Guadagninolt räägib aga intellektuaalide peres kasvavast noorukesest Eliost, kes armub meeletult oma isale appi tulnud üliseksikasse teadurisse Oliveri.