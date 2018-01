Nädala filmid: Filmikassett „Paha lugu“

Kodumaise kinolevi üks suuremaid murekohti on see, et paljud filmivormid peale täispika mängufilmi jäävad väärilisest tähelepanust krooniliselt ilma. Nõnda kaovad näiteks lühifilmid, aga ka paljud animatsioonid ja dokumentaalid peaaegu märkamatult kuhugi ridade vahele ning ajalooannaalidesse. Mõnel juhul mõnenädalase peaaegu tühjade saalidega linastusperioodi järel, sagedamini kinoekraanidele jõudmatagi.

Lühifilmide puhul on tänuväärne, et viimastel aastatel on asutud neid üha julgemalt filmikassettidesse koondama ning sel viisil kinoekraanile tooma. Nõnda on lühikeseks ajaks näitamisele tulnud „Lennud unes või ilmsi“, mullune kolmeosaline „Õuduskassett“ ja hiljuti ka Balti Filmi- ja Meediakooli lõputööde kogumik. Seni kõige tuntumate nimede osalusel linastub nüüd „Paha lugu“ – viis väga erinevat lühifilmi, mida seovad teemad nagu ahistamine, kiusamine, vägivald ja üksindus.