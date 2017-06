Nädala filmid: David Lynchi eriprogramm

Kui tavaliselt on selliste sündmuste keskmeks loomingu retrospektiivid, siis äraspidise ja saladusliku käekirjaga Lynchi avatakse seekord veidi teistsuguse nurga alt – tema isiku kaudu.

Programmi keskmes on Jon Nguyeni tõsielufilm „David Lynch: The Art Life“. Kuna Lynch on lisaks filmidele tuntud ka kui süngete, alateadvuslikest impulssidest inspireeritud joonistuste autor, siis „David Lynch: Art Life“ on tõsine ja korralik „vana mees heietab“-stiilis dokfilm, mis on pühendatud Lynchi kui kunstniku arenguloole. Ta jutustab põnevalt oma lapseea õnnelikust ja harmoonilisest kodusest elust, seejärel halba seltskonda sattumisest ning oma teekonnast kunsti juurde. Film tutvustab Lynchi maale, teisi kunstiobjekte ja muidugi ka tema kuulsaid mustvalgeid joonistusi, ulatudes ajaliselt kuni esimese abielu, lapse sünni ja filmi „Eraserhead“ loomiseni.