NÄDALA FILM | „Valmistub esimene mängija“ kui viitenohikute paradiis

Kui Vaiko Eplik 2003. aastal laulis, et kaheksakümnendad tulevad tagasi, siis vaevalt ta ette nägi, kui sõna-sõnalt Hollywoodi filmi- ja sarjaprodutsendid seda võtma asuvad. Paremate aegade nostalgia kõikeallutavas tuules on rohked järjed ja uusversioonid, aga sageli ka uudislooming (näiteks sari „Stranger Things“) mineviku hittidele ennekõike stiililiselt silma pilgutanud. „Valmistub esimene mängija“ on selle trendi kulminatsioonina ilma igasuguse valehäbita otsast lõpuni kummardus möödaniku popkultuurile.

Film põhineb Ernest Cline’i 2011. aasta samanimelisel bestselleril ja räägib aastast 2044, kui suur osa maailma elanikkonnast on muserdava igapäeva eest pagenud imelisse virtuaalreaalsusesse nimega OASIS. Tullakse selle pärast, mida seal teha saab, aga jäädakse selle pärast, kes seal olla saab, ütleb üsna alguses peategelane Wade Watts (Tye Sheridan) ehk virtuaalse teispoolsuse Parzival. Koos temaga asub vaataja otsima OASISe varalahkunud looja James Halliday (Mark Rylance) poolt mängumaailma peidetud mõistatusi, mille lahendaja saab kontrolli kogu pikselleeritud utoopia üle.