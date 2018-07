Pühapäeval, 22. juulil möödus seitse aastat Oslo lähedal Utøya saarel toime pandud tapatööst, mis šokeeris tervet maailma. Esimesest lasust kuni politseinike saabumiseni saarele kulus vaid tund, kuid selle jooksul jõudis paremäär­muslasest massimõrvar teise ilma saata 69 enamasti teismeeas inimest. Järgnes aastapikkuseks veninud kohtuprotsess süüdlase üle, mis haaras meedia tähelepanu sedavõrd pikaks ajaks ja sedavõrd jäägitult, et ühelt poolt on mõistetav, miks oli nii šokeeriv sündmus ühel hetkel filmilinale jõudma määratud, teisalt kergitab küsimuse, kas selleks on õige aeg.