Nädala film: "Una"

Austraalia juurtega teatrilavastaja ­Benedict Andrewsi kinodebüüt „Una“ põhineb David Harroweri näidendil „Blackbird“. Filmi peategelane on noor naine nimega Una, kes elab koos oma emaga Inglismaa äärelinnas. Ta on ilmselgelt häiritud, teda painab mineviku sünge vari. Ühel päeval astub naine sisse Peteri, kunagise nimega Ray, töökohta. Mees on kohtumisest väga jahmunud ja peagi selgub tõde – Mara kehastatud neiul oli varajases teisemeeas temaga intiimne suhe. Viisteist aastat hiljem toimunud kohtumise käigus tõusevad pinnale kunagised traumad, valu ja kirg.