Nädala film: „Tume torn“ - sisutu massimeelelahutus

Kirjanik Stephen Kingi raamatute ekraniseeringutel on kurikuulsalt valulik ajalugu. Kriitikute arvamusi koondav veebileht Metacritic seab 37 nimetusest lausa 18 skooriks vähem kui 50/100. Kingi magnum opus’est, tänaseks kaheksaosalisest „Tumeda torni“ seeriast mugandatud filmi suhtes on skepsis seega mõistetav, kuigi materjali enda tugevus, mitmetasandiline segu ulmest, vesternist, fantaasiast ja filosoofiast, lubaks loota enamat. Parimate soovide kiuste kisub tulemus tuttavasse suunda – kui Kingi teos on piltlikult öeldes monumentaalne kõrghoone, uhke Sagrada Familia, siis taanlase Nikolaj Arceli filmiversioon on arhitektuurselt sama põnev kui keskmine uusrikka suvila.