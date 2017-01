Nädala film: „Tuli merel“

ELU LAMPEDUSAL: 12aastase Samuele argipäevas näeme me enamat kui tavalise poisi lihtsat elu – saar on loendamatutele Lähis-Idast ja Aafrikast pärit migrantidele esimene värav Euroopasse.

Eesti kinolevisse jõudis Itaalia dokumentaalfilm „Tuli merel“, mis võtab kokku ühe viimaste aastate põletavaima probleemi Euroopas.

Oscarile kandideeriv, Euroopa Filmiakadeemialt parima dokumentaalfilmi auhinna saanud ja Berliinis Kuldkaru võitnud film räägib pagulaskriisist. Õigemini Vahemeres asuva pisikese Lampedusa saare elanikest, kes püüavad oma igapäevast elu jätkata, kuigi nende kodupaigast on saanud pagulaskriisi epi­tsenter. Just nimelt see paik Sitsiiliast 200 kilomeetrit lõuna pool on koht, kuhu saabuvad tuhanded ja tuhanded Aafrika ning Lähis-Ida põgenikud. Kuid hoolimata kriisist ja tohututest inimlikest tragöödiatest, mis ümberringi aset leiavad, jätkab saarerahvas omasoodu.