Režissöör Fatih Akin on kinosõpradele tuntud kui kameeleon, kellelt võib iga uue filmi puhul ooda­ta ootamatut. On see siis pööre mõne uue žanri pööre või manööverdab ta laia pintsliga autorifilmi ja kommertsfilmi vahel. „Tschick“ on kindlasti üks Akini kergemaid filme ja jutustab heas mõttes klassikalisel kujul suureks kasvamise lugu.