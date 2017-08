„Rachel, mu piin“ põhineb Daphne du Maurier’ samanimelisel romaanil, mille kordustrükk just eesti keeles ilmus. Romaan ise on romantiline müstikasugemetega armastuslugu, mille keskmes on kirg ja pimestavalt mürgitavad kahtlustused ning hirmud. Ajaviitekirjanduseks seda nimetada oleks kuidagi julm, kuna tegu on hästi kirjutatud tekstiga, mida eristab tavalistest naistekatest tunduvalt sügavam psühholoogiline plaan.