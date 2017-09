Kust tulevad küll kõik need kibestunud vanamutid, kes oma õpetajaametist tulenevat võimupositsiooni isikliku kiusu tarbeks rakendavad? Selline küsimus tekkis mul kunagi koolipinki nühkides rohkem kui ühel korral. Ka hilisem kogemus on kinnitanud, et suurt osa haridussüsteemis leiva teenijatest tuleks pigem lastest harjavarrega eemal hoida. Ühe võimaliku pildi maailmast, kust nad pärit on, maalib Slovakkia-Tšehhi ühistöö „Õpetajanna“.