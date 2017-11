Nädala film: „Mõrv Idaekspressis“ - tuim efektitamine

Agatha Christie 1934. aastal avaldatud „Mõrva Idaekspressis“ on ekraniseeritud televisiooni ja kinolina jaoks tohutu hulk kordi. Christie ühte kuulsaimat kangelast, Hercule Poirot’d on seni ehk kõige õnnestunumalt kehastanud britt David Suchet, kes mängis teda väärika, ekstsentrilise ja perfektselt vuntsistatud härrasmehena.

Nüüd on ekraanidel uus versioon kuulsast mõrvaloost, mille on lavastanud Shakespeare’i spets Kenneth Branagh, keda Eestis tuntakse vist ennekõike teleekraanilt teise kuulsa detektiivi Kurt Wallanderina. Branagh on „Mõrva Idaekspressis“ režissöör ja peaosaline. Kui Sidney Lumeti 1974. aasta filmis võib näha teiste legendide seas näiteks Ingrid Bergmanit, Lauren Bacalli ja Sean Conneryt, siis ka uusversioon eputab tohutu staariparaadiga Johnny Deppist Penélope Cruzini.