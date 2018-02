Nädala film: „Lähedus“ - juudi pere satub Põhja-Kaukaasias probleemidesse

Juba mitmendat korda sel talvel on põhjust kirjutada Areeni veergudel meie kinolevisse jõudnud uutest ja headest Vene filmidest. Aga kui „Arütmia“ oli lausa mein­striim ja „Armastuseta“ sünge, ent siiski publikumenukas ning laiemale vaatajaskonnale arusaadav, siis noore ja ilmselgelt väga andeka kabardiini lavastaja Kantemir Balagovi debüüt „Lähedus“ on puhtalt festivalifilm ja kriitikute lemmik. Selle juba PÖFFil mõne seansiga linastunud filmi kinolevisse toomine on julge samm. Ma ei kujuta ette, et see suudaks kuigivõrd palju Eesti vaatajaid kodust välja meelitada – pole seal ei kuulsaid nimesid ega ahvatlevat teemat, lobedast jutustamislaadist rääkimata. Aga toorest energiat, talenti ja muljetavaldavalt enesekindlat kompromissitust on mitme eest.