Nädala film:  „Kuuvalgus“

Mis on kuuvalgus? Midagi müstilist, haruldast. Seda kohtab harva ja ta heidab valgust asjadele, mis on pimedas öös; saladustele; hetkedele, kui sa oled haavatav ja arvad, et keegi sind ei näe.

Filmis „Kuuvalgus“ mängib see sümbol olulist rolli. Peategelasele, väikesele poisile nimega Chiron, räägib tema vanem sõber Juan, kuidas kunagi lapsepõlves ütles üks vanamutt talle: „Kuuvalguse käes on kõik mustad poisid sinised.“ Seda, kes ta on, peabki Chiron otsustama – „Kuuvalgus“ on lugu tema teekonnast ja meheks kasvamisest.

Film on üles ehitatud kolme peatükina. „Little“ räägib peategelasest, kui ta on 9aastane üksildane ilma isata kuskil Mia­mi äärelinnas kasvav underpriviliged poisi­klutt, kes ei kuulu omasuguste kampa ega kuulu põhimõtteliselt mitte kuskile, sest ka ema on ta ripakile jätnud. Juan, kohalik narkoärikas, korjab poisi üles ja pakub talle peavarju ja toitu, tundes haletsust nähes, kuidas igerikku ja õrnahingelist Chironi kiusatakse.