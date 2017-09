Nädala film: „Kõnelus“

Olles ise maestro kunagine üliõpilane, võin Tõnise teravmeelsele läbinägelikkusele ja aukartustäratavale intellektuaalsele võimekusele tuginevate loengute kuulamist üksnes tungivalt soovitada.

Kinoõhtute loengusarja esimese filmi valik on loogiline – Francis Ford ­Coppola „Kõnelus“. On jäänud mulje, et Kahu on alati huvitanud masinlikkuse ja inimlikkuse, tehnoloogia ja intellekti suhted, ning mis film võiks seda teemat paremini avada kui „Kõnelus“. Tegu on krimilooga eraklikust eradetektiivist Harry Caulist (Gene Hackman), kes jälgib rikka ärimehe palvel tolle abikaasat ja viimase armukest. Kuigi mehe põhimõte on uurimisobjektide kõnelustesse või saatusse mitte kuidagi sekkuda, tekib tal kahtlus, et paarikese elud võivad tema tegevuse tagajärjel ohtu sattuda.