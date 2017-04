Nädala film: „Kallis õeke“

Tegemist on koostööga 7400kilomeetrise rännakuga eraldatud riikide, Eesti ja Laose vahel. Veelgi enam, maailma jõukustabelis teise saja keskele kuuluva Laose jaoks on see alles kolme­teistkümnes täispikk film, Mattie Do aga alles esimene ning seni ainus sealne naislavastaja.

Vaatamata kinotööstuse ja -traditsioonide puudumisele on tegemist ootamatult ambitsioonika linalooga, mis põrgatab kokku rohkem žanritunnuseid ja sisulisi elemente, kui päriselt läbi töötada või tervikuks siduda jõuab.