NÄDALA FILM | „Ilmutus“ püstitab küsimusi usust ja imede võimalikkusest

Xavier Giannoli film „Ilmutus“ avas möödunud nädalal Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtute sarja ja maandus pärast seda ka meie kinolevisse. Karta on, et üsna lühikeseks ajaks, kuna vaevalt et usuleiges Eestis kedagi eriti erutab, et peaaegu kaks ja pool tundi kestva filmi peaosas mängib andekas prantsuse näitleja Vincent Lindon ja et tegu on teosega, mis räägibki päriselt ilmutuse võimalikkusest tänapäeva maailmas.

Igatahes mängib Lindon tuntud sõjareporterit Jacques Mayanot, kes kannatab posttraumaatilise stressi all, kuna kaotas mõni aeg tagasi tööülesandeid täites fotograafist sõbra. Kuigi Jacques pole usklik, kutsutakse ta Vatikani ja räägitakse lugu Kagu-Prantsusmaal ühes külas aset leidnud juhtumist, kus teismeline neiu nägi väidetavalt ilmutust – talle ilmus Neitsi Maarja.