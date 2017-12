Nädala film  „Igitee“

Iga ajaloofilm seisab silmitsi küsimusega: kuidas jutustada huvitavaks lugu ja hoida selles pinget, kui lõpp on niigi teada? Võiks isegi öelda, et lavastaja Antti-Jussi Annila ülesanne oli veel topeltraske, sest põhineb ju „Igitee“ mitte lihtsalt ajalool, vaid ajaloost jutustaval ­Antti Tuuri romaanil, mis veel omakorda on saanud innustust Pentti Haanpää 1931. aastal kirjutatud romaanist „Nõiaring“.