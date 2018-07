NÄDALA FILM |   „Haletsus“ vaatleb kurbust musta ja ebamugava huumoriga

„Haletsus“ on kreeklase Babis Makridise teine täispikk mängufilm, mis esilinastus aasta algul Sundance’i festivalil. Filmi idee on üsnagi originaalne: selle peategelane, Yannis Drakopoulosekehastatud advokaat on mees, keda kõik haletsevad. Ta naine on õnnetuse tagajärjel koomasse langenud, nende ühine teismeline laps on nukrusest otsa lõppemas ja isegi koer nutab. Asjale keeratakse veel üks vint peale siis, kui naine koomast üles ärkab, sest mehike on mõnusalt turvalisest kurbusest ja ümbritsevate inimeste hoolitsusest nii sõltuvaks jäänud, et kui meeldiv seisund kaduma hakkab, ähvardab tema maailma kokkukukkumine.