NÄDALA FILM | „Fokstrott“ - kui lapsevanema elus juhtub kõige hullem, mis saab juhtuda

Eduka Iisraeli abielupaari ilusa kodu ukse taha saabuvad sõdurid, et teatada perekond Feldmanile, et nende poeg Jonathan on sõjaväeteenistuse käigus hukkunud. Kolmest võrdsest peatükist koosnev edasine film lahkab traumajärgset šokki ja leina.

„Fokstrotti“ peetakse üheks möödunud aasta parimaks Iisraeli linateoseks, see võitis Veneetsias Hõbelõvi ja sai Iis­rae­li Filmiakadeemialt kaheksa auhinda. Milles ta võlu siis seisneb? Esiteks on tegu väga peenelt ja hoolikalt läbikomponeeritud looga, kohati ehk isegi sel määral, et tekib ülekonstrueerituse tunne.