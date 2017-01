Nädala film: „Elle“ - kui naine keeldub olemast ohver

Must Käsi

„Elle“ on üks Paul Verhoeveni režissöörikarjääri helgematest hetkedest.

Meenutades veidi nii teema kui ka žanriloogika poolest Verhoeveni 90ndate hitti „Ürginstinkt“, on „Elle“ siiski uue aja film. See on värske teos, kus tegelaste sügavaimad sisesopid keeratakse pahupidi ja puudutatakse ka kõige ebamugavamaid teemasid alateadlike ihade ning teadliku käitumise sõjatandril.

Pärast otsekohest vägistamisstseeni ehituvad loo pöördepunktid klassikalisele whodunnit-skeemile, kuid siiski avab film enda vägistajat otsiva Michele’i (­Isabelle Huppert) lugu laiemalt ja sügavamalt kui naiskarakterite puhul tavaks.