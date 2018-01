Nädala film: Disney „Coco“ õpetab eelkäijaid austama

Disney filmid ei ole kunagi peljanud surmateemaga tegelemist, seda alates Bambi ema minekust taevastele jahimaadele kuni filmi „Üles“ alguseni, kus Carli ja Ellie suhe näidatakse ära alates lapsepõlvest kuni vana Ellie lahkumiseni pärlendavate taevaväravate poole. Nüüd läheb „Coco“ ühe sammu veel kaugemale, sest filmi tegevus toimubki enamjaolt teispoolsuses. Mehhiko poiss Miguel unistab muusikuelust. Kuid muusika on tema peres keelatud, sest muusikust abikaasa jättis omal ajal tema vaarvanaema maha ja mees on perekonnaloost kustutatud. Miguel usub, et tema vaarvanaisa võis olla legendaarne Mehhiko muusik Ernesto de la Cruz ja varastab mausoleumist tema kitarri. Kuid nüüd saab poiss pahateo eest enda peale needuse ja leiab end Surnute Maalt. Miguel proovib sealt pääseda ja ühtlasi teada saada oma perekonna tegeliku loo.