NÄDALA FILM | „Armastusega, Simon“ - nii magus, et hammastel hakkab valus

Armastusega, Simon“ räägib Ameerika tuumikperekonnast, kus seksikas isa on kunagine jalkameeskonna kapten, ema on ühtaegu ilus ja tark, varateismeline tütar on tubli kokandushuviline nohik ja keskkooli lõpetav poeg on sümpaatne geipoiss nimega Simon, kes ei ole oma seksuaalset orientatsiooni veel kellelegi avalikustanud.

E-kirjades ühele anonüümsele saatu­se­kaaslasele oma saladust valenime all pihtinud Simon satub koolikaaslase väljapressimise ohvriks, kui too kogemata tema meilikasti sisu näeb.