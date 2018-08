„Ära muretse, ta ei jõua jalgsi kaugele“ on omapärane eluloofilm, mis portreteerib suhteliselt vähetuntud Portlandi karikaturisti John Callahani, kes sattus 21aastaselt järjekordse joomatuuri käigus karmi autoõnnetusse. Ellu ta küll jäi, aga halvatuna ratastooli. Ka õnnetus ei suutnud piiri panna Johni edasisele rüüpamisvajadusele, mida me meeldejäävates misantseenides korduvalt näeme. Filmi ajalised tegevusliinid on ehk veidi liigagi laiali pillatud ja hüplikud, aga üldiselt on õhus 70ndate lõpu ja 80ndate alguse lõhnu ja teemasid, mis üles võetud ameerika indie-kino kergelt krobelises atmosfääris. Kõik see on täidetud teravmeelse karmi huumoriga, millele lisandub ka psühholoogilisi ja vaimseid teemasid nagu usk või andestamine.