Muusikakriitiku võitlus kinnisvarahaidega

Vahel juhtub nii, et kinnisvara­äri loogika laseb lammutada maja, millel iga muu loogika laseks rahumeeli veel aastakümneid elanikele koduks olla. Juhtub meil ja veel sagedamini Brasiilias, kus raha on lihtsalt nii palju rohkem ja pilvelõhkujad palju kõrgemad. Ja vahel juhtub ka nii, et keegi on vähem äraostetav kui kõik teised ja pole lihtsalt nõus oma kodust välja kolima.

Täpselt sellest olukorrast on ­Kleber Mendonça Filho (PÖFFi sõbrad võivad mäletada tema „Naabruse helisid“, 2012) teinud suurepärase filmi.