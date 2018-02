MUUSIKA TIPP-40 EESTIS: Justin Timberlake ikkagi oskab lennata

Eesti lugude tabelis on sel nädalal suhteline tuulevaikus. Esimesed kuus lugu on täpselt samad mis eelmisel nädalal, muutust on nende hulgas vaid nii palju, et 5MIINUSe „Erootikapood” ja Jüri Pootsmanni „Vihmapiisad päikest täis” on omavahel kohad vahetanud.

Ja Aropi „Kiki Miki” sikutab käesolevaga Eesti lugude valitsemise tippmargi nelja nädala peale.

Päris uusi tulijaid leiab populaarseima 40 seast ainult ühe. Elina Nechayeva „La Forza”, millega ta „Eesti laulul” võistleb. See on momendil ka kõige kõrgemal kohal asuv lugu nimetatud muusikakonkursilt, mis endiselt konkurentsis püsib. Miljardite „Pseudoprobleem” istub positsioonil 22, aga neile ütles hääletus laupäeval juba head aega. Suurest tele-show’st on tabelisse tagasi pürginud veel Stig Rästa „HOME”. Kõik need kolm lugu käisid esimeses poolfinaalis end näitamas ja peaksid mingisuguse tuule purjedesse saama.