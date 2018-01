MUUSIKA TIPP-40 EESTIS | Auu, Justin!!! Kus sa oled?

Eesti lugude 4. nädala tabelis jätkab liidripositsioonil Aropi „Kiki Miki“. Et lugu sai eelmise neljapäeva hilisõhtul Eesti Muusikaauhindadel aasta laulu tiitli – see on vahetult enne tabeliarvestuse lukkulöömist –, võib arvata, et huvi teose vastu kasvas edasi ja „Kiki Miki“ võib veel pikalt number üks olla.

„Kiki Mikist“ sai ka esimene Eesti lugu, mis tungis sisse singlite tipp-40sse – kõigi maailma lugudega võrreldes on pala sel nädalal 36. kohal.

Tommy Cashi unenägu „Pussy Money Weed“ potsatab edukaima uue tulijana Eesti lugude tabelis viiendale kohale. Kuna Cash panustab rõhutatult oma lugude välimusele ehk videotele, siis ilmselt vajutatakse teda kõige rohkem YouTube’is, keskkonnas, milles mängitavust Eesti digitabelid (veel) ei arvesta. Aga näe – väga paljudele kõlbab ta ka pimesi kuulata.

Vaata tabeleid Eesti Ekspressi veebiväljaandest!