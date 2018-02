MUUSIKA TIPP-40 EESTIS: Arop valitseb nüüd ka albumite tabelit

Aplodeerigem Aropile.

Lisaks sellele, et ta istub kolmandat nädalat Eesti lugude esikohal (ei muu kui „Kiki Mikiga“), on tema eelmisel suvel ilmunud „P.O.E.G.“ nüüd ka number üks album.

Samuti on „Kiki Miki“ pressinud neljandaks singlite paremusjärjestuses. Kordame, et see on tabel, kus Eesti lood konkureerivad kogu ülejäänud maailma lugudega, ning ükski Eesti lugu pole selles arvestuses nii kõrgel veel käinud.

Kui vurtsu jätkub, on Aropil päris hea šanss teha kübaratrikk: kihutada liidripositsioonile singlite tabelis ja juhtida korraga kõiki kolme tabelit. Vaatame seda asja. Äkki tõesti. Singlitabeli nr 1 positsioonilt on tal vaja eemale müksata kogu maailmas kõige rohkem vajutatud lugu, Drake’i„God’s Plan“.