Müüa peeglivabrik maailma lõpus

Kaks koera hauguvad võidu. Küla kajab. Koerad on ketis maja ees, mille katus on pooleldi sisse langenud, teine pool majast näib veel elamiskõlblik. Tabalukk uksel viitab, et peremees on korraks ära läinud.

„Selles majas on säilinud veel mantelkorsten, üpris haruldane,“ ütleb Viljandimaa muinsuskaitseinspektor Anne Kivi.

Rohkem siin külas kedagi ei elagi, vaid mees ja need kaks koera, kes praegu sõbralikult saba liputavad.

„Ma mäletan, et 25 aastat tagasi oli pilt lootusrikas – küla läbis tänav, mille ääres tööliste majad. Võimas töölisasula,“ ütleb Kivi.