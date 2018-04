mustlumi pani kümned tuhanded inimesed depressioonist rääkima

Märtsi alguses ilmusid bussipeatustesse valged plakatid, mille keskele oli trükitud sõna: #mustlumi. Varsti jõudsid depressiooniteemalised lood lainena telerisse, ajalehtedesse, Facebooki. See oli kahe psühholoogi, kahe loomeinimese ja ühe kommunikatsioonijuhi poolt käima tõmmatud kampaania. #mustlumi jaoks loodud depressiooni sõeltesti (peaasi.ee/depressioonitest/) on teinud praeguseks ligi 45 000 inimest (saades kohe vastuseks, kas tal esineb meeleolulanguse tunnuseid). Sadakond inimest saatsid peaasi.ee’le oma depressioonilood (mille eest korraldajad on väga tänulikud). Kampaania on nüüd läbi. Peagi saame näha uut, noortele suunatud kampaaniat.

Ekspressi vestlusringis osalesid #mustlumi korraldajad:

Anna-Kaisa Oidermaa – kliiniline psühholoog, vaimse tervise teemade portaali peaasi.ee tegevjuht;

Daniel Soomer – psühholoog, perenõustaja ja MTÜ Peaasjad juhatuse liige;

Kalev Smidt ja Olari Oja – Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakooli vilistlased, tegevad filminduses;

Martin Vallimäe – magistrikraadiga psühholoog, kampaania kommunikatsioonijuht.

Te tegelikult iga päev ei tööta ju õlg õla kõrval ja olete kampaaniaks kokku tulnud. Kuidas see juhtus?

Kalev: Sügisel oli depressiooni teema avalikus arutelus. Nägime, et kui liiklusohutusest on tehtud kampaaniaid ja näidatud õõvastavaid pilte inimestest, kes kuskil end surnuks sõidavad, siis miks mitte teha midagi sarnast. Mitte näidata pilte suitsiididest, vaid teha teavituskampaaniat vaimsest tervisest. Eestis pole seda teadlikult sellises mahus tehtud.

Olari: Loomevaldkonnas töötades märkad inimesi, kes käituvad teistmoodi. Selgub, et neil ongi vaimse tervise hädasid. Neid ei panda eriti tähele, teised ei saa probleemist aru. See puudutas.

Sõnaühend must lumi tekkis sellest, et alguses oli kampaania mõeldud jõulude ajaks. Paljude jaoks tähendab jõulude aeg valget lund ja õnnetunnet, aga mõne jaoks võib see lumi tunduda hoopis tumedamat tooni.

Kalev: Pöördusime nende inimeste poole, kes teemaga kõige asjalikumalt tegelevad, ehk Anna-Kaisa ja Daniel ja teised portaalist pea­asi.ee.

Martin: Kampaanial on uskumatu tulemus. 45 000 inimest on teinud konkreetse asja – lahendanud depressiooni sõeltesti. Arvan, et oleme Eestis jõudnud poole miljoni inimeseni.