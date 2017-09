Moraalne paanika, Euroopa ja islam

Väga paslik on alustada Karl Marxi vahest kõige kuulsama väite parafraseeringuga: „Üks tont on ümber hulkumas mööda Euroopat – islamitont.“ Pole saladus, et islamist räägitakse Euroopa kontekstis kui probleemist. Siinkohal soovin tähelepanu pöörata ühele islami probleemidest, milleks on tõsiasi, et paljudel inimestel on probleem islamiga.

See probleem koosneb eri komponentidest, millest ühte ma kutsuks „masohhistlik moraalne paanika“. „Moraalne paanika“ (inglise keeles „moral panics“) on termin, mille tõi kasutusse briti sotsioloog Stanley Cohen (1942–2013). Ta analüüsis briti meedia poolt ülesköetud paanikat subkultuuride vaheliste konfliktide kajastamisel. Cohen väidab, et meedia küttis üles üldist hüsteeriat, kajastades mingit teemat järjekindlalt negatiivselt, mistõttu teema objekt kaotas sideme reaalsusega ja hakkas ühel hetkel elama oma elu.