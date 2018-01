Mõnus päev Minskis

Peterburi on meile lähim suurlinn, milline on aga suuruselt ja kauguselt järgmine? Vähesed ütlevad kohe, et Minsk.

Kuid siiski – kaks miljonit elanikku. Omapärane tunne tekib, leides end linnast, kus kõik on kordades suurem kui meil – ­Komarovka turusaal võrdluses meie suurima, Tartu turuhoonega, uus rahvusraamatukogu, mille 23. korruse vaateplatvormilt avaneb suurepärane vaade linnale: kaunid pargid, uhiuus suurejooneline kuldne-valge Kõigi Pühakute kirik, mida alles ehitatakse, arhitektuuriliselt kõnekad elamukvartalid – samuti märksa kõrgemad kui meil. Ja tooni annavad neis valge ja roosa – kusagil ei hakka silma meie „mägede“ hallust!