Moldova – ilus maa, millest keegi ei tea

Vurame mööda Chișinău tänavaid, hoian küüntega tagaistme voodrist kinni. Moldovas ei kinnitata tagaistmetel turvavöid, tihti on need tooli katte alt läbi tõmmatud, nii et neid ei saagi kätte, isegi kui väga tahaks. Ja Moldova liikluskultuuri juures tahaks küll.

On tavaline asi, kui autojuht keset teed seisma jääb. Lihtsalt tuleb selline soov, ja kes siis keelata saab. Lihtsalt seisab, ei mingeid ohutulesid või vabandavat käeviibet.

Ka suunatuledest pole mõni moldovlane kuulnudki. Teedel pole märgistusi, aga need oleks ka kasutud, sest peamine võhm läheb teeaukude vältimise peale, ja ega augud siis valgetest joontest hooli, nemad varitsevad kõikjal: kõnniteedel, parkides, autoteedel... nii sõidetaksegi Chișinău tänavatel tavaliselt slaalomit.