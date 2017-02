Mitmenaisepidamine on üksiku Eesti naise väljapääs

Mõtteid pärast jõuka Bahreini mehe eestlannast naise stoori lugemist.

Hea Eesti Ekspress! Te panete väga täppi, kui avaldate loo ilusa eesti naise üksindusest. See väljapaistvalt ilus neiu ei leidnud Tallinnast endale partnerit (!), aga neid ennast üksikuna tundvaid naisi on rohkem Eestis. Näen seda kõikjal iga päev.

Võib-olla pole meie naised sedavõrd enesekindlad kui Vahemere omad. Ei alusta vestlusi ise. Võib-olla ei tunne endid nii kindlalt avalikus kohas ja konutavad pigem feissaris.

Miks meie naised nii tihti üksi on, võib ju statistikast vaadata.

Selle põhjus on, et peame endid kangeteks eurooplasteks, aga suremus maksahaigustesse (suremine joomise tõttu) on näiteks sama mis Venemaal või Ukrainas.