Mis on teadvus: terav paljak, LSD, kärnkonn, ayahuasca vastavad

„Tõstke käsi, kes on praegu teadvusel?“

Saalis viibivast 800 inimesest enamik ajab käe püsti.

„Kes ei ole?“

Mõni teadvusetu käsi ikka kerkib.

„Tõstke käsi, kes ei oska öelda, kas ta on praegu teadvusel või mitte,“ esitab Susan Blackmore(67) kolmanda küsimuse. Päris palju käsi kerkib.

„Tublid,“ kiidab Blackmore. „Te olete kursis, et küsimusele, mis teadvus üldse on, ei osatagi tänapäeval ammendavat vastust anda.“

Blackmore ise on teadvust ja selle võimalusi uurinud Oxfordi ülikooliõpingute esimesest aastast saadik.

Kuna me viibime hetkel muudetud teadvuseseisundeid ja psühhedeelikume käsitleval konverentsil Psycherence, tekib kohe järgmine küsimus: kui me ei tea, mida teadvus tähendab, siis kuidas me teame, mida kujutab endast laiendatud või muudetud teadvus?