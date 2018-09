Mis juhtus Kostja Vassiljeviga?

„Nii see jalgpallis mõnikord juhtub kahjuks.” sõnab Vassiljev, kui uurin, kuidas on võimalik Poola jalgpallipüramiidi absoluutsest tipust aastaga põhja välja jõuda. „Üks halb hooaeg ei tähenda et ma jalgpalli mängida ei oska.”

Aga alustame algusest. 2015aasta suvel sai Kostja Vassiljevi uueks koduklubiks Poola kõrgliigas mängiv Bialystoki Jagiellonia. Ambitsioonikas sats, mis oli eelnenud hooaja lõpetanud klubi ajaloo parimal kolmandal kohal. „Statistiliselt olid need kindlasti mu parimad aastad. Kahjuks liigat võita ei õnnestunud. Jäime teiseks.” Kodus mängiti keskmiselt 15 000 fänni ees ning kahe hooaja peale kokku sai ta jala valgeks koguni 20 korral. Jagades samaaegselt ka 25 resultatiivset söötu.

Oma teise aasta Jagiellonia särgis lõpetas „keskvälja maestro“ liiga väravasöötjate edetabeli tipus ning kaasmängijad valisid ta mäekõrguse ülekaaluga liiga parimaks mängijaks. Vassiljev oli Poolas tõeline superstaar. „Kusagil niisama käia oli lihtsalt võimatu. Inimesed tahtsid igal pool pilti teha ja autogrammi. Isegi perega ei saanud rahulikult jalutada.”