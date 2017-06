Minu jaanipäev

Igatahes, tulin mina õhtul kaheksa ajal Vabaduse väljakult, kus olin Mariliniga kohvitanud, ja olin teel Telliskivisse, et võtta Mariliisiga mõned väikesed veinid. Vaevalt jõudsin mõned sammud astuda, kui Taavi Rõivas tuli vastu.

„Tead, Jaak, ma pean sulle midagi tunnistama. Me küll oleme kooseluseaduse küsimuses eri meelt, aga sa oled ikka täitsa tore poiss ja ma usun, et sul on tulevikku. Ühel päeval sa näed valgust ja mõistad, et isegi Euroopa Liidus on midagi head.“