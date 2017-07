Minister saatis Sõnajala pikalt

Majandusminister Kadri Simson teatas Andres Sõnajalale, et tuuleenergeetikutel pole mingit alust eeldada, et valitsus peaks lubama neil rajada Ida-Virumaale uusi tuulikuparke.

Ekspress kirjutas mõned nädalad tagasi, et Sõnajalg esitas Tuuletehnoloogia Liidu nimel valitsusele ultimaatumi, kus hoiatas enam kui miljardi euro suuruse kahjunõude eest seoses uute tuulikuparkide ehitamise pidurdamisega. Ärimees viitas oma märgukirjas, et „üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb ette, et maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada eelkõige endisi kaevandusalasid.