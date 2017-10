Minister Ossinovski vastus Toivo Tänavsuule: oleme pagana vaene riik, kellele käivadki paljud asjad üle jõu

Hea Toivo! Küsisid minult nõu, kuidas saaksid kõik Eesti inimesed haigeks jäädes parimat võimalikku ravi. Oma kirjas viitasid küll vaid viiele patsiendile, kuid usun, et pidasid ikka silmas meid kõiki.

Vähk on hirmus. Ka minu pere ei ole sellest puutumata jäänud. Kui lähedane inimene on raskelt haige, oleme valmis tegema ükskõik mida, et teda ravida. Mõistagi kõlavad sellistel puhkudel riigipoolsed argumendid kulutõhususest südametuna.

Mõistagi ei lohuta ka teadmine, et suutsime eelmisel aastal ühisest rahakotist ravida 49 000 vähihaiget, makstes muuhulgas nende ravimitele ligi 40 miljonit eurot. Või et suudame iga aastaga tasuda aina nüüdisaegsema – ja paraku kallima – ravi eest, näiteks kasvajaliste haiguste uute ravivõimaluste eest melanoomi, rinnakasvaja, mitmete hematoloogiliste haiguste, kolorektaalkasvaja, munasarja kasvajate korral.

Ei peagi lohutama, sest muidugi ei tee me jätkuvasti riigina kõike, et vähihaigeid aidata. Oma järge ootavad uued vähiravimid, mille lisakulu on veel ligi 40 miljonit eurot aastas. Innovatsioon meditsiinis on erakordselt kiire ning uusi ravivõimalusi lisandub igapäevaselt. Üldjuhul on iga järgmine ravim natuke parem kui eelmine. Ja alati on ta kordades kallim.

Sa ei kujuta ette, kui valus on tervishoiu eest vastutava ministrina öelda, et teie haigusele on ravi, aga kahjuks ei ole riigil täna raha, et seda teile pakkuda.