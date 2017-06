Mina lähen. Eesti noored räägivad, miks nad kodumaalt lahkuvad

Carolin Kaare

Juba viieaastasena unistasin Inglismaale kolimisest - eelmisel aasta kolisingi rahvusvahelisi suhteid õppima. Ma ei saa kindlalt vastata, kas kolin Eestisse kunagi tagasi, kuid lähitulevikus (10-20 aastat) ei ole mind kodumaal kindlasti näha. Pärast seda on võimalik, et tulen tagasi, et panustada Eesti poliitikasse.

Inglismaa õpe on praktilisem ning iseseisvam. Tudengitel on rohkem võimalusi –– ülikool katab aastas ühe reisi, mis on õppega seotud, tingimusel, et oma kodumaad ei külasta. Kaupade rohkus on suurem kui Eestis: lahedad vidinad, odavamad tööstuskaubad. Suurim miinus on see, et kirglikud kohviarmastajad peavad otsima valmistusvahendeid (kohv, kohvikoor, kohvimasin).