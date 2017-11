Millest kõnelevad 2017. aasta suurimad pophitid? Uimastitest ja suuseksist

Kindlasti olete kuulnud hoiatust, et poliitiline korrektsus lämmatab meid. Et kategooriline nõue viisakuseks takistab meid inimesena olemast sellised, nagu me päriselt oleme, ja see muudab tuimaks ning kramplikuks meie omavahelise suhtlemise üleüldse.

Eelmise nädala Areenis ilmunud intervjuus ütles muusikapsühholoog Dali Kask: „Kindlasti on aga eri aegadel populaarsed muusika žanrid olnud ühiskonnas toimuvate protsesside peegeldajaks.“

Kask mõtles küll muusikažanreid ja nende kõla, aga kui vaadelda selle ja poliitilise korrektsuse rünnaku valguses, millest kõneleb tänapäeva popmuusika, saame vastuseks, et peamiselt seksist, narkootikumidest, rikkusest kui afrodisiaakumist, veidi ka vägivallast ja seda kõike kasimata keelepruugis.

Räpitekstidele pühendatud saidi genius.com abil vaatame, millest räägivad sel aastal USAs lugude tabelis Billboardi Hot 100 esimesele kohale jõudnud lood. Aasta 2017 number üks hitid.