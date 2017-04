Ettevõte korraldas paar aastat tagasi võlakirjaemissiooni, et leida raha nutiseadmete hulgimüügiäri rahastamiseks. Kohtus selgus, et firma on varatu, kuid võlgu ligi seitse miljonit eurot.

JPFinance’i pankrotihaldur Veli Kraavi avaldas, et USA firma SGM Socher (kes müüs Lobatši firmale miljoni dollari eest telefone) nõuab JPF Finance’ilt 1,3 miljonit eurot, laenukontor Apollona (omanik Boriss Adel) 3,7 miljonit ning võlakirjaemissiooni tagatisagent ligi 2 miljonit. Kohtusse ilmus veel üks mees, kes paigutas Lobatši ärisse 380 000 eurot.