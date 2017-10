Miljardivaatega välikäimla

Seda ongi raske märgata, kui reisite säästuklassis. Ma tean ­ainult ühte eesti turisti, kes reisis nagu rikas indialane. Temast kirjutas Krister Kivi oma raamatus „Ime!“. See taiplik daam sai juba lennujaamast New Delhisse sõites aru oma võimaluste piiridest, võttis toa luksushotellis ja ei väljunud sealt mitte kordagi. Täpselt nagu rikas indialane. Ta tellib takso hotelli treppi, et käia ärikohtumisel ja templis, kuid ei kolista inglastest mahajäetud rongiga ringi, et jälgida aknast, kuidas külarahvas raudteevallil oma häda kergendab.