Miks Tartu maratonile naftast lund tehti?

Eelmisel nädalal huugasid Otepääl lume­kahurid. Kuigi kõrval oli alajaam, toitsid kahureid elektri­generaatorid, tossupilv taevani.

Miks nii?

Tartu maratoni rajameister Assar Kütt:

Kas te teate, kuidas Eesti Energiast voolu saadakse? Millised protseduurid tuleb läbida, et alajaamast voolu saada? Järsku läks külmaks, igaüks, kes teab, kuidas Elektrilevist voolu saada, teab, et see ei käi nii lihtsalt…

Nad küsivad…?

Ei, keegi ei ole küsinud, aga protseduuride läbimine ei ole nii lihtne.