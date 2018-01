"Miks see kuradi naaber ei võiks normaalne olla?" - kaitseväe uus juht pole suu peale kukkunud

Järgnevalt 5 näidet toonasest intervjuust.

1. Sellest, et sõda ei tahaks: "Ma pole eriline rahuarmastaja, aga sõda on jube väärtuste raiskamine. Vahel tuleb isegi masendus peale, kui palju me riigikaitsele kulutame. Miks see kuradi naaber ei võiks normaalne olla? Või oleks me kuskil, ma ei tea, Andorra koha peal. Mis siis viga oleks."

2. Paraadidest:

Herem: "Meil on natuke kehv maine selles osas. Soomlastel on rauda rohkem, aga paraadid ikka sellised tagasihoidlikud kõndimised, aga seal keegi ei ütle, et soomlased pole vinged. Meil Eestis öeldakse ikka, miks te ei tee midagi ägedamat."

Ajakirjanik: "Soomlased on sõja võitnud, seal on suur vahe…"

Herem: "Ja kas meie ei ole?" (osutab seinale, kus kaks fotot kahest mehest vabadussõjas: „Minu vanaisad. Võitsid sõja.“)

3. Eesti kaitse-eelarve suurusest: "Kui mulle öeldakse, et näe, siin on kivikirves ja sellega tuleb sõdida, siis ohkan ja kehitan õlgu, aga lähen ja sõdin. Olen selle elukutse valinud."

4. Sellest, miks kaitseväe relvastuses on lahingumasin CV90: "Scoutspataljon, lätlased ja leedulased etendasid Lätis Adažis seda kolm korda suuremat vaenlast. CV90te vastu oli neil sama palju võimalusi kui lumepallil põrgus."

5. Javelini rakettidest: "Koos käibemaksuga maksab selline rakett umbes 100 000 eurot. Sellepärast me lasemegi neid suhteliselt vähe ja hoiame juhuks, kui tuleb mõne miljoni eurost asja, nagu tank, puruks lasta. Siis muutub rakett väga odavaks."