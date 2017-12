Miks Reformierakonna katlake mulksub?

Selle mõistmiseks tuleb minna tagasi eelmisse kümnendisse, kui Reformierakonna sisuline olemus, mis põhines Maksumaksjate klubi visionääridest liikmete loodud kuvandil, hakkas aastatel 2003–2005 oluliselt muutuma. Res Publica tõusis uut laadi küünilise poliitkombinatoorika tulemusel jõuliselt võimule ning meie nn esimese põlvkonna poliitikud läksid Euroopasse.

Peale tuli täiesti uus seltskond noori, kes peale parteitöö polnud mingit muud tööd kunagi teinud. Samas oli Res Publica 2003. aasta Riigikogu valimiste võiduga tõestanud, et uut moodi poliitikategu, milles ei puudu ka pettus ja populism, toimib. Kiiresti said paljud aru, et erakonda on võimalik kasutada isikliku heaolu ja karjääri kindlustamiseks. Selleks on vaja ainult võimu.